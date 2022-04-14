MET

Meteora is a decentralized exchange (DEX) built on Solana, focused on delivering a secure, sustainable, and composable liquidity infrastructure for the Solana ecosystem and the broader DeFi space. It stands out with innovative features such as DLMM Pools, Dynamic AMM Pools, and Dynamic Vaults - all designed to enhance liquidity efficiency and maximize yield generation for users.

Nom de la cryptomonnaieMET

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSOL

IntroductionMeteora is a decentralized exchange (DEX) built on Solana, focused on delivering a secure, sustainable, and composable liquidity infrastructure for the Solana ecosystem and the broader DeFi space. It stands out with innovative features such as DLMM Pools, Dynamic AMM Pools, and Dynamic Vaults - all designed to enhance liquidity efficiency and maximize yield generation for users.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.