MEW

Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

Nom de la cryptomonnaieMEW

ClassementNo.293

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation88,888,888,888

Offre maximale88,888,888,888

Offre totale88,888,888,888

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.01287879620196633,2024-11-17

Prix le plus bas0.00078570638835253,2025-12-18

Blockchain publiqueSOL

IntroductionMew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.