MINDFAK

Mindfak va « fak » vos memecoins préférés et rétablir la confiance dans les cryptomonnaies. Il ne se contente pas de parler, il agit.

Nom de la cryptomonnaieMINDFAK

ClassementNo.2669

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.18%

Offre en circulation690,000,000

Offre maximale690,000,000

Offre totale690,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.017928448987980853,2025-08-21

Prix le plus bas0.000043784948955273,2025-07-16

Blockchain publiqueETH

IntroductionMindfak va « fak » vos memecoins préférés et rétablir la confiance dans les cryptomonnaies. Il ne se contente pas de parler, il agit.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.