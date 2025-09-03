MISSION

MissionPawsible est une plateforme GameFi mobile intégrée de manière fluide dans les applications de messagerie, à commencer par Telegram, développée par l'équipe derrière BabyDoge, l'un des plus grands memecoins au monde. Elle réinvente le concept classique de jeu de construction de ville mobile grâce à une économie Web3 propulsée par le token $MP, où la progression débloque des récompenses saisonnières et des cagnottes de prix. Au-delà de la construction, les utilisateurs peuvent s'affronter dans des jeux occasionnels contre des agents IA ou défier leurs amis dans des salons privés, le tout sans quitter la messagerie. Avec un onboarding instantané, des mécaniques de jeu engageantes et l'accès à une vaste communauté, MissionPawsible apporte le blockchain gaming directement sur les plateformes que les utilisateurs utilisent déjà au quotidien.

Nom de la cryptomonnaieMISSION

ClassementNo.4217

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale500,000,000,000

Offre totale0

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000031145798993297,2025-09-03

Prix le plus bas0.000000991278840168,2025-12-02

Blockchain publiqueTONCOIN

Secteur

Réseaux sociaux

