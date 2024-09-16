MOODENGETH

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

Nom de la cryptomonnaieMOODENGETH

ClassementNo.1263

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation408,508,097,037

Offre maximale420,690,000,000

Offre totale414,508,097,037

Taux de circulation0.971%

Date d'émission2024-09-16 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.00043553197561278,2024-11-20

Prix le plus bas0.000000058464497807,2024-09-16

Blockchain publiqueETH

IntroductionMoodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.