Moonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people.

Nom de la cryptomonnaieMOONPIG

ClassementNo.2290

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.08%

Offre en circulation999,931,280

Offre maximale999,932,362

Offre totale999,931,280

Taux de circulation0.9999%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1239931141482101,2025-05-23

Prix le plus bas0.00002639051004201,2025-05-02

Blockchain publiqueSOL

Secteur

