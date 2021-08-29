MOOV

dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

Nom de la cryptomonnaieMOOV

ClassementNo.2531

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation731,180,094

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09832978,2021-08-29

Prix le plus bas0.000454010466711012,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

