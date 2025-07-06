MORI

Le memecoin du Professeur Moriarty. Le génie du mal ultime de l'internet.

Nom de la cryptomonnaieMORI

ClassementNo.1046

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.25%

Offre en circulation800,007,985

Offre maximale999,999,999

Offre totale999,998,186

Taux de circulation0.8%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.20062000753120068,2025-07-06

Prix le plus bas0.011765759276152584,2025-12-19

Blockchain publiqueSOL

IntroductionLe memecoin du Professeur Moriarty. Le génie du mal ultime de l'internet.

