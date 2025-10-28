MSFTON

Ondo est une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain. Sa mission est d’accélérer la transition vers une économie ouverte en développant des plates-formes, des actifs et des infrastructures destinés à intégrer les marchés financiers sur la blockchain.

Nom de la cryptomonnaieMSFTON

ClassementNo.1613

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)63,740.08%

Offre en circulation5,623.97544967

Offre maximale0

Offre totale5,623.97544967

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique554.1140723930895,2025-10-28

Prix le plus bas467.29332956665013,2025-11-25

Blockchain publiqueETH

