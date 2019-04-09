MTV

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

Nom de la cryptomonnaieMTV

ClassementNo.2090

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation3,587,369,426.402686

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2019-04-09 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.006 USDT

Sommet historique0.029173896178550714,2021-10-27

Prix le plus bas0.000147627103478,2020-03-13

Blockchain publiqueETH

