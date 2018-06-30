MX

MX est un actif numérique décentralisé développé par la plateforme MEXC basée sur la blockchain Ethereum. En tant que token natif de MEXC, son objectif principal est de fournir aux utilisateurs une expérience de trading sûre et stable, et de devenir ainsi un leader de l'industrie. Les détenteurs de MX ont droit à un certain nombre d'avantages chez MEXC, tels que des récompenses pour la détention de MX, la participation aux votes et la réception d'abonnements à tarif réduit, ainsi que des airdrops gratuits pour récompenser les utilisateurs pour avoir voté sur les nouveaux listings.

Nom de la cryptomonnaieMX

ClassementNo.162

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)14.44%

Offre en circulation92,456,834

Offre maximale413,787,834

Offre totale411,206,834

Taux de circulation0.2234%

Date d'émission2018-06-30 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.0092 USDT

Sommet historique5.85335603455073,2024-04-09

Prix le plus bas0.0420566690384,2019-11-25

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

