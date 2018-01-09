MYST

Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.

Nom de la cryptomonnaieMYST

ClassementNo.1550

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.37%

Offre en circulation20,033,628

Offre maximale32,433,365

Offre totale32,433,365

Taux de circulation0.6176%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5.648429870605469,2018-01-09

Prix le plus bas0.0195606770677,2018-12-13

Blockchain publiqueETH

