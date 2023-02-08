NAP

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Nom de la cryptomonnaieNAP

ClassementNo.1815

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)17,46%

Offre en circulation4 319 562

Offre maximale9 995 000

Offre totale9 995 000

Taux de circulation0.4321%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique9.872712934817597,2023-02-08

Prix le plus bas0.33019360231020917,2025-11-21

Blockchain publiqueCHZ

IntroductionThe Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.