NEET

NEET (Not in Employment, Education, or Training) était autrefois une étiquette pour désigner les décrocheurs. Dans la crypto, c'est devenu une forme de rébellion : rejet du 9-17, moquerie de la hustle culture, et humour noir assumé. Memes, nihilisme et trading degen comme acte de protestation — NEET, c'est le vrai flex.

Nom de la cryptomonnaieNEET

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSOL

IntroductionNEET (Not in Employment, Education, or Training) était autrefois une étiquette pour désigner les décrocheurs. Dans la crypto, c'est devenu une forme de rébellion : rejet du 9-17, moquerie de la hustle culture, et humour noir assumé. Memes, nihilisme et trading degen comme acte de protestation — NEET, c'est le vrai flex.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.