NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

Nom de la cryptomonnaieNEO

ClassementNo.141

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)21.88%

Offre en circulation70,538,831

Offre maximale0

Offre totale100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2014-06-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.159 USDT

Sommet historique196.85299682617188,2018-01-15

Prix le plus bas0.07228679955005646,2016-10-21

Blockchain publiqueNONE

