NIM

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

Nom de la cryptomonnaieNIM

ClassementNo.1141

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation13,730,364,711.44728

Offre maximale21,000,000,000

Offre totale13,730,364,711.44728

Taux de circulation0.6538%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.03470170125365257,2018-07-29

Prix le plus bas0.000283365354978,2020-01-02

Blockchain publiqueNIMIQ

IntroductionNimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.