NIZA

Niza Global (NIZA) is a digital asset designed to power a secure, transparent, and user-friendly ecosystem. Built with strong utility, NIZA enables seamless trading, staking, and participation across the Niza Global platform, ensuring accessibility for both retail and institutional users. Backed by Niza Labs and a growing global community, Niza Global focuses on delivering long-term value and real-world applications. The token is listed on top exchanges, ensuring strong liquidity and trust within the global market.

Nom de la cryptomonnaieNIZA

ClassementNo.3773

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,150,000,000

Offre totale1,150,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.2146230559763992,2025-09-23

Prix le plus bas0.000028314541016169,2025-09-17

Blockchain publiqueBSC

IntroductionNiza Global (NIZA) is a digital asset designed to power a secure, transparent, and user-friendly ecosystem. Built with strong utility, NIZA enables seamless trading, staking, and participation across the Niza Global platform, ensuring accessibility for both retail and institutional users. Backed by Niza Labs and a growing global community, Niza Global focuses on delivering long-term value and real-world applications. The token is listed on top exchanges, ensuring strong liquidity and trust within the global market.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.