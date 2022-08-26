NODL

Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants.

Nom de la cryptomonnaieNODL

ClassementNo.1781

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation5,792,396,712.739441

Offre maximale0

Offre totale9,020,735,842.757431

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.018826029062286007,2022-08-26

Prix le plus bas0.000085189722094145,2025-12-15

Blockchain publiqueZKSYNCERA

