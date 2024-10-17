NPCS

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

Nom de la cryptomonnaieNPCS

ClassementNo.1997

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation969,714,773

Offre maximale999,991,308.8

Offre totale999,991,308.8

Taux de circulation0.9697%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.039471595460778795,2024-10-17

Prix le plus bas0.001061877356465308,2025-12-25

Blockchain publiqueSOL

