NS

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

Nom de la cryptomonnaieNS

ClassementNo.1042

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.34%

Offre en circulation260,071,751.125

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.5201%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.5833504864798207,2024-11-15

Prix le plus bas0.025476642294401934,2025-12-26

Blockchain publiqueSUI

Secteur

Réseaux sociaux

