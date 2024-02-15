NTRN

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

Nom de la cryptomonnaieNTRN

ClassementNo.793

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.30%

Offre en circulation637,209,895.47304

Offre maximale999,741,579.240552

Offre totale999,698,271.495793

Taux de circulation0.6373%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.9946665643531243,2024-02-15

Prix le plus bas0.023120160016371155,2025-12-18

Blockchain publiqueNTRN

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

NTRN/USDT
Neutron
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (NTRN)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
