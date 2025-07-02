NVDAX

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Nom de la cryptomonnaieNVDAX

ClassementNo.705

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)19,211.85%

Offre en circulation124,953.38457654

Offre maximale

Offre totale214,953.66512545

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique211.55444406079573,2025-10-29

Prix le plus bas150.17117069595338,2025-07-02

Blockchain publiqueSOL

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

