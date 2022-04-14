NXT

NEXST est une infrastructure de divertissement propulsée par l'IA qui transforme l'ensemble du spectre des expériences des fans en valeur vérifiable on-chain. En combinant un modèle Web2 éprouvé avec la VR, l'IA, les jeux et des cartes numériques collectionables RWA, nous construisons un nouveau paradigme de continuité des fans — une économie numérique unifiée pour l'engagement mondial.

Nom de la cryptomonnaieNXT

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale600,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionNEXST est une infrastructure de divertissement propulsée par l'IA qui transforme l'ensemble du spectre des expériences des fans en valeur vérifiable on-chain. En combinant un modèle Web2 éprouvé avec la VR, l'IA, les jeux et des cartes numériques collectionables RWA, nous construisons un nouveau paradigme de continuité des fans — une économie numérique unifiée pour l'engagement mondial.

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