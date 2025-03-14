OBT

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Nom de la cryptomonnaieOBT

ClassementNo.958

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.17%

Offre en circulation5,100,000,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale9,900,000,000

Taux de circulation0.51%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.03263069868224823,2025-03-14

Prix le plus bas0.001938769452287648,2025-12-18

Blockchain publiqueARB

