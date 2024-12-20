ODOS

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

Nom de la cryptomonnaieODOS

ClassementNo.1195

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation2,945,564,094.85115

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.2945%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.05164009642882959,2024-12-20

Prix le plus bas0.002027195935563898,2026-01-01

Blockchain publiqueBASE

IntroductionOdos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.