Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Nom de la cryptomonnaieOGN

ClassementNo.750

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.60%

Offre en circulation654,245,694

Offre maximale1,409,664,846

Offre totale1,409,664,846

Taux de circulation0.4641%

Date d'émission2020-01-06 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.136 USDT

Sommet historique3.38825924,2021-04-08

Prix le plus bas0.018833599755359903,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.