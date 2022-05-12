OG

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

Nom de la cryptomonnaieOG

ClassementNo.771

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)827.33%

Offre en circulation4,536,546

Offre maximale5,000,000

Offre totale5,000,000

Taux de circulation0.9073%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique24.808008379658524,2025-09-10

Prix le plus bas1.1646614801723933,2022-05-12

Blockchain publiqueCHZ

IntroductionOG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.