OKB

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

Nom de la cryptomonnaieOKB

ClassementNo.38

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0007%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)127.70%

Offre en circulation21,000,000

Offre maximale21,000,000

Offre totale21,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique257.0287701424029,2025-08-22

Prix le plus bas1.25311487482,2019-05-17

Blockchain publiqueNONE

IntroductionOKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.