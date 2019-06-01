ONE

Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

Nom de la cryptomonnaieONE

ClassementNo.386

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation14,815,838,383.262915

Offre maximale∞

Offre totale14,815,838,383.262915

Taux de circulation%

Date d'émission2019-06-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.003175 USDT

Sommet historique0.3798319197326405,2021-10-26

Prix le plus bas0.00125670166096,2020-03-13

Blockchain publiqueONE

IntroductionHarmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.