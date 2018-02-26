ONT

Ontology est un nouveau projet de blockchain publique à haute performance et une plateforme de collaboration de confiance distribuée. Ontology fournit de nouvelles blockchains publiques à haute performance comprenant une série de registres distribués complets et de systèmes de contrats intelligents. Le cadre de la blockchain Ontology prend en charge les systèmes de blockchain publiques et est capable de personnaliser différentes blockchains publiques pour différentes applications. Ontology prend en charge la collaboration entre les réseaux grâce à ses divers groupes de protocoles. Ontology fournira constamment des modules communs sur l'infrastructure sous-jacente pour différents types de scénarios distribués, tels que ceux pour le cadre d'identité numérique distribuée, le protocole d'échange de données distribué, etc. En fonction des besoins des scénarios spécifiques, Ontology continuera à développer de nouveaux modules communs.

Nom de la cryptomonnaieONT

ClassementNo.390

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.98%

Offre en circulation919,064,523

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.919%

Date d'émission2018-02-26 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.2 USDT

Sommet historique11.176600456237793,2018-05-03

Prix le plus bas0.05169586211274867,2025-12-19

Blockchain publiqueONT

Secteur

Réseaux sociaux

