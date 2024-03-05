ORDI

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

Nom de la cryptomonnaieORDI

ClassementNo.287

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)90.84%

Offre en circulation21,000,000

Offre maximale21,000,000

Offre totale21,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique96.17437583429198,2024-03-05

Prix le plus bas1.4088341029767857,2025-10-10

Blockchain publiqueBRC20

IntroductionORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.