Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Nom de la cryptomonnaieOSAK

ClassementNo.537

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation750,869,738,630,302

Offre maximale1,000,000,000,000,000

Offre totale761,459,789,745,212

Taux de circulation0.7508%

Date d'émission2024-04-23 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000000434739531381,2024-04-08

Prix le plus bas0.000000000230262745,2023-04-23

Blockchain publiqueETH

