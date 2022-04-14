OTS

Farmez des $OCTIES et préparez-vous pour les prochains airdrops ! Les utilisateurs peuvent gagner davantage en faisant tourner la roulette, en accomplissant des tâches et en parrainant des amis. Collectionnez des personnages, stackez des tokens et grimpez chaque jour dans le classement.

Nom de la cryptomonnaieOTS

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale6,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueTONCOIN

IntroductionFarmez des $OCTIES et préparez-vous pour les prochains airdrops ! Les utilisateurs peuvent gagner davantage en faisant tourner la roulette, en accomplissant des tâches et en parrainant des amis. Collectionnez des personnages, stackez des tokens et grimpez chaque jour dans le classement.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.