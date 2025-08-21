OVPP

OpenVPP propose un réseau de paiements numériques pour l’industrie de l’énergie et des services publics, estimée à 10 000 milliards de dollars. Conçu pour connecter les systèmes de paiement énergétique du monde entier, OpenVPP combine un comptage réglementé de niveau « revenue grade », la mesure, la vérification et le règlement instantané des ressources énergétiques distribuées (DER) à l’échelle mondiale.

Nom de la cryptomonnaieOVPP

ClassementNo.1157

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.16%

Offre en circulation803,283,302.0637898

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.8032%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.28680257838566486,2025-09-16

Prix le plus bas0.000026830293467548,2025-08-21

Blockchain publiqueETH

IntroductionOpenVPP propose un réseau de paiements numériques pour l’industrie de l’énergie et des services publics, estimée à 10 000 milliards de dollars. Conçu pour connecter les systèmes de paiement énergétique du monde entier, OpenVPP combine un comptage réglementé de niveau « revenue grade », la mesure, la vérification et le règlement instantané des ressources énergétiques distribuées (DER) à l’échelle mondiale.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.