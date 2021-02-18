PAID

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

Nom de la cryptomonnaiePAID

ClassementNo.1772

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation542,833,217.26

Offre maximale594,717,456

Offre totale589,686,914.6

Taux de circulation0.9127%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique6.38388509,2021-02-18

Prix le plus bas0,2021-06-16

Blockchain publiqueBASE

IntroductionPAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.