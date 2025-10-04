PALU

PALU est un memecoin de la BNB Chain axé sur le concept de « poupée/mascotte », avec une narration communautaire autour des « poupées Binance on-chain », potentiellement reconnues par l'équipe officielle.

Nom de la cryptomonnaiePALU

ClassementNo.1508

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.84%

Offre en circulation1,000,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.12035079103629745,2025-10-07

Prix le plus bas0.000104834149204448,2025-10-04

Blockchain publiqueBSC

IntroductionPALU est un memecoin de la BNB Chain axé sur le concept de « poupée/mascotte », avec une narration communautaire autour des « poupées Binance on-chain », potentiellement reconnues par l'équipe officielle.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.