PEPE

Pepe en a assez de voir tout le monde jouer à la patate chaude avec les innombrables coins dérivés tels que Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki et Moon Inu. Les Inu ont eu leur heure de gloire. Il est temps pour le meme le plus reconnaissable au monde de prendre sa place en tant que roi des memes. Pepe est là pour redonner sa grandeur aux meme coins. Lancé discrètement sans prévente, sans taxes, une liquidité brûlée et un contrat renoncé, $PEPE est un coin pour le peuple, pour toujours. Alimenté par une pure puissance mémétique, laissez $PEPE vous montrer la voie. En Lord Kek nous croyons.

Nom de la cryptomonnaiePEPE

ClassementNo.35

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0008%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation420,689,899,653,542.56

Offre maximale420,689,899,653,542.56

Offre totale420,689,899,653,542.56

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000028247247045764,2024-12-09

Prix le plus bas0.000000000010627701,2023-04-14

Blockchain publiqueETH

IntroductionPepe en a assez de voir tout le monde jouer à la patate chaude avec les innombrables coins dérivés tels que Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki et Moon Inu. Les Inu ont eu leur heure de gloire. Il est temps pour le meme le plus reconnaissable au monde de prendre sa place en tant que roi des memes. Pepe est là pour redonner sa grandeur aux meme coins. Lancé discrètement sans prévente, sans taxes, une liquidité brûlée et un contrat renoncé, $PEPE est un coin pour le peuple, pour toujours. Alimenté par une pure puissance mémétique, laissez $PEPE vous montrer la voie. En Lord Kek nous croyons.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.