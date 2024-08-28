PHIL

Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community.

Nom de la cryptomonnaiePHIL

ClassementNo.2223

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation1,000,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.13398033787343533,2024-08-28

Prix le plus bas0.000654971861233461,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

