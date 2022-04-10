PHL

Philcoin est la première cryptomonnaie philanthropique au monde qui révolutionne la manière de donner. Construit sur la conviction que chacun devrait avoir le pouvoir de donner et de recevoir, Philcoin est le token de récompenses Get2Give au sein de l’écosystème PhilSocial : les utilisateurs gagnent des récompenses grâce au parrainage, aux transactions et à l’interaction avec la plateforme, puis débloquent ces récompenses en soutenant des causes vérifiées.

Nom de la cryptomonnaiePHL

ClassementNo.4326

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale5,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.9330571942012122,2022-04-10

Prix le plus bas0.000828659014263877,2024-05-22

Blockchain publiqueMATIC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

