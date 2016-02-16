PIVX

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

Nom de la cryptomonnaiePIVX

ClassementNo.938

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.98%

Offre en circulation97,380,059.59376596

Offre maximale0

Offre totale97,380,059.59376596

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique14.558699607849121,2018-01-23

Prix le plus bas0.000421967008151114,2016-02-16

Blockchain publiquePIVX

Secteur

Réseaux sociaux

