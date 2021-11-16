PKR

Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.

Nom de la cryptomonnaiePKR

ClassementNo.3111

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation193,639,424

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1936%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.769846334852004,2021-11-16

Prix le plus bas0.000130960361648144,2023-08-02

Blockchain publiqueMATIC

Secteur

Réseaux sociaux

