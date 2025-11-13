PLANCK

Planck est une infrastructure modulaire, composée de deux éléments principaux : Planck₀ : un protocole de couche 0 (Layer-0) conçu pour le lancement de chaînes IA et de protocoles DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). Planck₁ : une blockchain de couche 1 (Layer-1), axée sur le calcul natif, intégrant une utilité GPU embarquée et une infrastructure tokenisée.Planck alimente tout le cycle de vie de l’intelligence artificielle — permettant aux développeurs et aux entreprises de concevoir, entraîner et déployer des modèles sur une infrastructure GPU décentralisée et de qualité professionnelle, à une fraction du coût des fournisseurs de cloud traditionnels.

Nom de la cryptomonnaiePLANCK

ClassementNo.2057

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.18%

Offre en circulation76,556,786

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.1531%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.9983808504073908,2025-11-13

Prix le plus bas0.011706576515113828,2025-12-21

Blockchain publiqueBSC

