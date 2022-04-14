PLAY

PlaysOut est une infrastructure de publication haute performance qui alimente l'avenir du gaming embarqué. Conçue pour l’ère des superapps, elle permet aux développeurs de lancer et faire évoluer des milliers de mini-jeux à l’échelle mondiale via une intégration unique et fluide. En transformant les applications à fort trafic en environnements de jeu interactifs, PlaysOut augmente l’engagement, la rétention et la monétisation. Son architecture ouverte et interopérable crée un pont entre le Web2 et le Web3, favorisant la collaboration dans l’écosystème et offrant des expériences numériques nouvelle génération, sans friction ni fragmentation. PlaysOut est un moteur de croissance pour le divertissement interactif, où chaque interaction génère de la valeur et chaque jeu fait avancer l'économie on-chain.

Nom de la cryptomonnaiePLAY

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Offre totale100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

IntroductionPlaysOut est une infrastructure de publication haute performance qui alimente l'avenir du gaming embarqué. Conçue pour l’ère des superapps, elle permet aux développeurs de lancer et faire évoluer des milliers de mini-jeux à l’échelle mondiale via une intégration unique et fluide. En transformant les applications à fort trafic en environnements de jeu interactifs, PlaysOut augmente l’engagement, la rétention et la monétisation. Son architecture ouverte et interopérable crée un pont entre le Web2 et le Web3, favorisant la collaboration dans l’écosystème et offrant des expériences numériques nouvelle génération, sans friction ni fragmentation. PlaysOut est un moteur de croissance pour le divertissement interactif, où chaque interaction génère de la valeur et chaque jeu fait avancer l'économie on-chain.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.