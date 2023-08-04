PLB

Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all.

Nom de la cryptomonnaiePLB

ClassementNo.4019

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.6526486093562864,2023-08-04

Prix le plus bas0.3347332673976419,2025-10-26

Blockchain publiquePLB

