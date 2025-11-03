PLTRON

Ondo est une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain. Sa mission est d’accélérer la transition vers une économie ouverte en développant des plates-formes, des actifs et des infrastructures destinés à intégrer les marchés financiers sur la blockchain.

Nom de la cryptomonnaiePLTRON

ClassementNo.2073

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)216,999.08%

Offre en circulation5,836.5040653

Offre maximale0

Offre totale5,836.5040653

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique215.93806231164194,2025-11-03

Prix le plus bas147.70518558370705,2025-11-21

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

