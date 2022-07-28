PMG

PMG is a cryptocurrency with easier and more stable payment functions by securing connectivity and connection with existing payment systems linked to VISA and MASTER cards.

Nom de la cryptomonnaiePMG

ClassementNo.7464

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale2,000,000,000

Offre totale2,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.4041552722486123,2022-07-28

Prix le plus bas0.000217239097694816,2025-03-28

Blockchain publiquePMG

Secteur

Réseaux sociaux

