POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Nom de la cryptomonnaiePOL

ClassementNo.51

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0004%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.38%

Offre en circulation10,564,209,316.252495

Offre maximale0

Offre totale10,564,209,326.252495

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.285660815666811,2024-03-13

Prix le plus bas0.09846157937760518,2026-01-01

Blockchain publiqueETH

IntroductionPOL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.