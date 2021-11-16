PORTO

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

Nom de la cryptomonnaiePORTO

ClassementNo.904

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)15.92%

Offre en circulation12,988,206.35209

Offre maximale40,000,000

Offre totale40,000,000

Taux de circulation0.3247%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique14.652555111305508,2021-11-16

Prix le plus bas0.6970188925487788,2025-06-22

Blockchain publiqueBSC

