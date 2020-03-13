PPC

Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.

Nom de la cryptomonnaiePPC

ClassementNo.1018

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.19%

Offre en circulation29,990,304.44756435

Offre maximale0

Offre totale29,990,304.44756435

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique13.659117475235384,2021-10-08

Prix le plus bas0.0948585635162,2020-03-13

Blockchain publiquePPC

