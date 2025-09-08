PTB

PortalToBitcoin introduit une infrastructure cross-chain non custodiale innovante, conçue pour permettre un trading sécurisé, efficace et minimisé en termes de confiance entre Bitcoin et d'autres blockchains telles qu'Ethereum et Solana. Le cœur de l'infrastructure de PortalToBitcoin repose sur sa technologie propriétaire BitScaler, un cadre avancé spécifiquement développé pour faire évoluer les transactions Bitcoin de manière efficace et durable, renforçant ainsi sa capacité à soutenir la finance décentralisée (DeFi) et des applications blockchain plus larges.

Nom de la cryptomonnaiePTB

ClassementNo.1227

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.24%

Offre en circulation2,581,152,267.9756737

Offre maximale8,400,000,000

Offre totale5,258,400,000

Taux de circulation0.3072%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.08213221598557312,2025-09-08

Prix le plus bas0.002377789648408033,2026-01-02

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

